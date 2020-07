Bei dem Unfall war ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann befuhr die B 7 von Ossendorf in Richtung Warburg auf einer orangen Suzuki. Während eines Überholmanövers übersah der Fahrer des gesuchten Fahrzeugs den Kradfahrer, der von hinten ebenfalls gerade zu einem Überholmanöver angesetzt hatte. Der Motorradfahrer wurde beim Ausweichen mit seinem Krad von der Straße abgedrängt und stürzte in den Straßengraben. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Ermittlungen ergaben bislang, dass es sich bei dem flüchtigen Auto um einen dunkelgrauen Mercedes-Benz handelt. Typ und Kennzeichen sind weiterhin unbekannt. Hinweise dazu werden bei der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen genommen