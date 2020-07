Patriotische Begeisterung ohne Ende

Hintergrund des Krieges waren Streitigkeiten um die spanische Thronnachfolge, die sowohl die Hohenzollern um den preußischen Kaiser Wilhelm I. wie auch der französische Kaiser Napoleon III. für sich in Anspruch nahm.

Es kam, nach Meinung vieler Historiker geschürt, zum Krieg, den der Norddeutsche Bund unter der Führung Preußens und die mit ihm verbündeten süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt für sich entschieden – die Geburtsstunde des Deutschen Reiches.

In Warburg erinnert noch heute die Linde auf dem Brüderkirchhof unterhalb des Rathauses Zwischen den Städten an den Sieg. Der Baum wurde aus diesem Anlass 1871 gepflanzt und ist heute ein Stadtbild prägender Baum. Die Namen der 1870/1871 gefallenen Warburger Soldaten finden sich auf einer Tafel, die in der Gedenkstätte im Sackturm hängt.

Mobilmachung in Warburg

Dass 1870 Krieg herrschte, war an vielen Stellen in der Stadt zu spüren. Bürgermeister Heinrich Fischer notierte in der Stadtchronik allerdings noch für den Jahresbeginn: „Niemand dachte entfernt an Krieg.“ Man hatte andere Probleme: „Mehr als fünfmal sind wir in diesem Jahre von ganzen Herden Zigeunern heimgesucht, welche die Stadt und Umgebung unsicher machten.“

Doch bereits am 16. Juli, drei Tage vor dem offiziellen Kriegsbeginn, waren die „Zigeuner“ kein Thema mehr.

Kriegsereignisse erreichten die Stadt, es gab in Warburg die Mobilmachung. Die Musterung fand dort am 17. und 18. Juni für den ganzen Kreis statt. 73 Männer allein aus der Kernstadt und zehn für das zweite Aufgebot wurden eingezogen. Am 24. Juli wurde ein ganzes Bataillon des Infanterieregiments aus Arolsen von Warburg aus mit dem Zug an die französische Grenze und in den Krieg gebracht.

Patriotische Gymnasiasten

In der Auseinandersetzung verhielten sich die übrigen europäischen Länder neutral, der Bund, angeführt von König Wilhelm I. und Kanzler Otto von Bismarck, war Frankreich überlegen und gewann Schlacht um Schlacht. Das wurde in Warburg bejubelt.

Als am 5. August Weißenburg im Elsass erobert wurde, wurden in Warburg die Straßen beflaggt. „Die Gymnasiasten ziehen jubelnd mit Fahnen unter patriotischen Liedern, vorherrschend ‚Die Wacht am Rhein‘ durch die Straßen“, notiert Bürgermeister Fischer in seiner Stadtchronik.

Auch bei weiteren Erfolgen im Kriegsjahr läuteten in Warburg die Glocken, „alle Häuser wurden beflaggt und das Victoria-Schießen hielt den ganzen Tag über an. Jubel herrscht allgemein, abends wird illuminiert“, schreibt Bürgermeister Fischer.

Höhepunkt sei der Fall der Stadt Metz am 28. Oktober gewesen. „Wenn auch die ferneren Ereignisse auf dem Kriegsschauplatz mit dem lebhaftesten Interesse verfolgt wurden, so findet doch dies bis zum Friedensschluss keine solche Manifestation mehr wie bisher“, heißt es in der Warburger Stadtchronik.

Bürgermeister Heinrich Fischer glorifiziert in seiner Stadtchronik den Krieg. Foto: Stadtarchiv Warburg

359 Unterstützer

In Warburg entbrennt fortan eine Fehde darüber, wie den im Krieg verwundeten Soldaten geholfen werden kann.

Bürgermeister Fischer schlägt bei einem Treffen in Kohlscheins Garten die Gründung eines Warburger Hilfevereins unter dem Dach des Zen­tral-Vereins in Berlin vor.

Dagegen votieren die „Klerikalen“, die diese Aufgabe dem katholischen Malteser-Orden zuschreiben wollen – und dafür vor Ort auch schnell eine Mehrheit bekommen.

Offenbar ungehalten verlässt Bürgermeister Fischer den Garten und bittet seine Vertrauten und Stadtverordneten für den kommenden Tag in sein Sitzungszimmer.

Dort wird dann die Gründung eines Warburger Lokal-Vereins beschlossen, dem sich später auch die Malteser anschließen. „Einigkeit und Eintracht war wieder hergestellt“, notiert Fischer zufrieden in der Stadtchronik. Der Verein zählte schnell 359 Mitglieder und sammelte hohe Spenden.

Wenig später zogen in Warburg auch die Damen nach. Sie gründeten einen eigenen Verein, der Bandagen, Lebensmittel, Erfrischungen und warme Kleider für die Truppen beschaffte.

„Frau Amtmann Rueter und Frau Steuer-Rendant Schmidt waren die beiden Präsidentinnen und Fräulein Theano Kindermann die Rendantin. Bei der Vermittlung der Spenden an die Truppen half der Apotheker Niemer“, heißt es in der Stadtchronik.

30 Verwundete

Auch in Warburg kamen im Laufe der Wochen die Kriegsverwundeten an.

„Im hiesigen Vereinslazarett befinden sich 20 bis 30 verwundete und erkrankte Krieger, darunter mehrere Warburger, welche vom Kriegsschauplatz hierher geeilt sind, unter anderem Anton Brinkmann, Sohn des Schäfers Erasmus Brinkmann, hierselbst, welcher am 18. August bei Gravelotte einen Schuss durch den Kopf bekommen hatte und am dritten Tage nach der Schlacht mit notdürftigem Verbande hier eintraf“, schreibt Bürgermeister Fischer.

Trotz der überschwänglichen Freude über den Sieg gab es in Warburg auch Trauer. Acht Soldaten aus der Stadt fielen im Krieg. Am Eingang zur Gedenkstätte im Sackturm hängen noch heute die Tafeln mit den Namen der im deutsch-französischen Krieg gefallenen Warburger. Foto: Jürgen Vahle

Auch Wilhelm Wiemers, Sohn des Schneider Wiemers, der Sohn des Schneiders August Blumenberg, der Sohn des Wagners Wilhelm Rehermann, August Bosetti, Franz Steffens, Wilhelm Berendes und andere wurden gepflegt, heißt es weiter. Auf dem alten Rathaus wurde ein Hilfslazarett mit 30 Betten eingerichtet, was aber nicht belegt werden musste.

Feier am Brüderkirchhof

Als der Krieg gewonnen war und am 2. März der Friedensschluss bekannt gegeben wurde, wurden in Warburg alle Glocken geläutet und geflaggt.

„Abends war die Stadt prächtig erleuchtet. Die Gymnasiasten hielten unter patriotischen Gesängen einen Fackel­zug, wobei der Bürgermeister, auf der Freitreppe vor seinem Hause stehend eine begeisterte Ansprache hielt“, ist in der Stadtchronik nachzulesen.

Höhepunkt und Abschluss der Siegesfeiern in Warburg war am 3. September 1871. Auf dem Brüderkirchhof wurde unter Teilnahme der Schützen und des Gesangvereins ein „patriotisches Fest“ gefeiert, wie es hieß.

Zunächst wurde die Friedenslinde gepflanzt. Dann gab es einen Festzug durch die Stadt, bei der die Kapelle aus Arolsen voranging, „dann folgte die Festfahne, getragen von den Gymnasiasten Philipp Rintelen, Sohn des Kaufmanns Ferdinand Rintelen, und begleitet von Gustav Weidner, Sohn des Kaufmanns Theodor Weidner, und den Gymnasiasten Schmidt, Sohn des Untersteueramts-Rendanten Schmidt“, listet die Stadtchronik auf.

Weiß gekleidete Jungfrauen

Zurück auf dem Kirchhof wurden patriotische Lieder angestimmt „und das Musikkorps ließ schöne Weisen erschallen“. Bürgermeister Fischer hielt eine Rede, „welche allgemein Beifall fand und alle begeisterte“, schreibt er selbst später in der Stadtchronik. Fräulein Kämmerer trug noch ein Festgedicht vor, 30 weiß gekleidete Jungfrauen hefteten Blumensträuße an die Brust der etwa 100 Krieger.

Der Festzug zog weiter über die Stern- und Mittelstraße zur Langenstraße der Neustadt, herunter durch die Altstadt zum Schützenplatz auf dem Altstädter Anger. Dort wurden die Krieger frei bewirtet und es fand ein Konzert und ein Festball statt.

Die Stadt hatte zur Feier dieses Festes 400 Taler ausgesetzt.

Empfang verpasst

Auch weitere Soldaten, die aus dem Felde zurückkamen, wurden würdig begrüßt – so am 25. September das Bataillon des 3. Hessischen Infanterieregiments, das vor dem Kriege zwei Kompanien von Warburg nach Frankreich verlegt hatte. Allerdings trafen die Soldaten eine Stunde früher ein, so dass der beabsichtigte feierliche Empfang verpasst wurde.