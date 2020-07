Hindernisse überwinden

Der Amelunxer ist Respekttrainer im Trainingscamp Diemelstadt und hat zusammen mit dem Borgentreicher Simon Schäfer das erste Biwak-Camp auf dem Bastenberg durchgeführt. Im August, Oktober und Dezember sind weitere Biwaks geplant.

Sport und Resozialisierung

Ziel des Trainingscamps Diemelstadt, einer Jugendhilfeeinrichtung des Vereins „Durchboxen im Leben“, ist es, auffällig gewordenen Jugendlichen durch klare Regeln und Strukturen wieder eine Orientierung im Leben zu bieten. Sportliche Erlebnispädagogik spielt in der Resozialisierung eine große Rolle.

Der Amelunxer Filip Radamm, selbst erfolgreicher Extremhindernisläufer und 2019 bei der Europameisterschaft in Polen dabei, absolviert in Diemelstadt den praktischen Teil seines Dualen Studiums in der Fachrichtung Sozialpädagogik und Management.

„Ich möchte in meiner Bachelorarbeit thematisieren, wie sich erlebnispädagogische Maßnahmen wie der Extremhindernislauf oder auch die Survivalcamps auf das Selbstvertrauen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen auswirken“, erklärt der 36-Jährige.

Drei Tage in freier Natur

Das Biwak-Camp in Amelunxen ist da ein Schwerpunkt. Die beiden so genannten Respekttrainer Filip Radamm und Simon Schäfer, der in Diemelstadt eine Ausbildung zum Erzieher absolviert, haben mit zehn Jugendlichen drei Tage in freier Natur verbracht.

„Die Jungs haben gelernt, sich nach einer Geländekarte zu orientieren, mussten selbst Brennholz an die Feuerstelle bringen, sind mit einem Schlauchboot auf der Nethe gefahren und in den drei Tagen bis an ihre körperlichen Grenzen gegangen“, berichten die beiden Coaches, die positive Rückmeldungen von den Teilnehmern erhielten.

Diese Erfahrung habe die Jugendlichen ein Stück weitergebracht, machen sie deutlich.

Mit dem Schlauchboot auf der Nethe waren die Teilnehmer des ersten Biwak-Camps unterwegs. Foto: privat

Survivaltraining als Nische

Gesucht hatten die Respekttrainer in Zeiten von Corona nach einer Alternative für ausgefallene Sportveranstaltungen und haben mit dem Survivaltraining eine Nische gefunden, die künftig im Programm des Trainingscamps fest verankert werden soll.

Sport spielt in der Jugendhilfeeinrichtung, die in einem Waldstück zwischen Warburg und Arolsen untergebracht ist, eine zentrale Rolle.

„Boxen und Mannschaftssportarten sind wichtige Bestandteile. Die Disziplin und das Fairplay unterstützen die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung“, heißt es im Konzept der Einrichtung.

Regelmäßig nehmen die Bewohner an Wettkämpfen teil, seit dem vergangenen Jahr auch an der Lake-Run-Serie im Hindernislauf.

„Wir haben eine Kooperation zwischen Trainingscamp, Lake-Run-Veranstalter und den OCR-Trailwoodrunners Trendelburg gegründet“, berichtet Filip Radamm, selbst Mitglied in dem Trendelburger Verein.

Auf dem Parcours an der Diemel in Nordhessen können die Jugendlichen auch trainieren und sich so optimal auf den Lake-Run, der übrigens trotz Corona im Oktober in abgespeckter Form stattfinden wird, vorbereiten.

Auch bei den Lake-Run-Serien-Etappen in Winterberg und am Möhnesee wird eine Gruppe aus Diemelstadt an den Start gehen. Hindernisse werden dort ganz real, nicht nur im übertragenen Sinn überwunden.

Survivaltraining für Gruppen

Das Survivaltraining in Amelunxen soll nach den guten Erfahrungen der Premiere allerdings nicht nur auf die Jugendhilfeeinrichtung beschränkt bleiben. Zusammen mit dem Ex-Soldaten und Erlebnispädagogen Ben Hüttemann, den der ehemalige Zeitsoldat Filip Radamm aus seiner Bundeswehrzeit in Augustdorf kennt, möchte er sich selbstständig machen und das Training ab dem kommenden Jahr auch anderen Gruppen anbieten.

Programm startet 2021

„Wir richten uns an alle, die Spaß an Bewegung und Natur haben und ihren Alltagsstress vergessen möchten. Ob Familien, Vereine, Betriebe oder andere Einrichtungen“, blickt Radamm voraus. Das Programm startet zwar erst 2021. Infos gibt es aber schon jetzt per Mail (huera-survival@gmx.de).