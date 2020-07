Marschmusik für den Kaiser

Zum Zeitpunkt ihres ersten Auftritts bestand die Kapelle aus 14 Mitgliedern. Im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte entschlossen sich immer mehr Gymnasiasten, sich musikalisch zu engagieren. „Wenngleich sie wie aller Schülervereine besonders mit einer großen Schwierigkeit zu kämpfen hatte, dass sie nämlich alljährlich ihre ältesten und erfahrensten Mitglieder, die Abiturienten, aus ihrer Mitte ausscheiden sah, hat sie trotzdem billigen Anforderungen stets gerecht werden können und in weiten Kreisen der Bürgerschaft sich stets großer Beliebtheit erfreut.“ So berichtet die Festschrift der Schule von 1924 rückblickend.

Gründer ist Gymnasiallehrer Karl Pranghe

Gründer der Kapelle war der Gymnasiallehrer Karl Pranghe. Geboren 1841 in Rüthen, war er zunächst Lehrer in Wittenberg und Geseke gewesen. 1874 kam er nach Warburg. Hier blieb er bis zu seinem Tode am 4. Oktober 1909. Oberlehrer Josef Hagemann (1885-1964) betreute nach Pranghe die Gymnasialkapelle.

Wann immer es eine patriotische Veranstaltung der Schule gab, wie zum Beispiel die Geburtstagsfeiern des Kaisers oder sonstige Erinnerungstage an das Herrscherhaus, war die Gymnasialkapelle dabei. Einige Beispiele:

Am 15. Juni 1896, dem sechsten Todestag Friedrichs III. (1831-1888), der nur 99 Tage Kaiser gewesen war, marschierten die Gymnasiasten mit der Kapelle an der Spitze von der Schule zum Turnplatz vor dem Paderborner Tor, wo dann Sportveranstaltungen stattfanden.

Am 17. Oktober 1896 trat die Schülerkapelle dann bei der Vorfeier des Geburtstages von Kaiser Friedrich III. auf, am 21. März des nächsten Jahres dann zum 100. Geburtstag Kaiser Wilhelm I.

Auch bei den Entlassungsfeiern für die Abiturienten war die Kapelle aktiv, ebenso bei den Fronleichnamsprozessionen.

Das Schulgebäude, die Turnhalle vor dem Paderborner Tor, das Hotel zum Desenberg und der Bürgerverein waren die beliebtesten Auftrittsorte. Während des Ersten Weltkrieges war die Gymnasialkapelle aufgelöst. Die Instrumente wurden im Konvikt in der Altstadt an der Josef-Kohlschein-Straße aufbewahrt.

1920 wieder ins Leben gerufen

1920 wurde die Schülerkapelle wieder ins Leben gerufen. In den nächsten Jahren schwankte ihre Mitgliederzahl zwischen 15 und 30 Schülern aller Altersklassen. Bei Schulfeiern, zum Verfassungstag am 11. August, bei Schulausflügen und bei den Reichsjugendkämpfen zum Beispiel trat sie in der Zeit der Weimarer Republik auf.

Das Foto zeigt, welche Instrumente eingesetzt wurden: Trommeln, Flöten, Klarinetten, Trompeten, Posaunen, Hörner und Tuben. Und diese Instrumentierung lässt auch Rückschlüsse auf das musikalische Repertoire zu: Wahrscheinlich stand Marschmusik ganz hoch im Kurs.

Auf der Fahne die Warburger Lilie

An der Spitze dürfte der Tambourmajor marschiert sein, der mit dem Stab und im Schmuck seiner Schärpe auf dem Foto in der Mitte der zweiten Reihe von unten zu erkennen ist. Aufgestellt hatte sich die Gruppe vor dem heute verschwundenen Steigerturm der Stadthalle. Auf der Fahne ist die Warburger Lilie zu erkennen. Alle tragen die typischen Schülermützen.

Die erste Nachricht über die Musikkapelle des Marianum aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammt aus dem Jahre 1951. Dort heißt es: „Die wiedererstandene Gymnasialkapelle tritt beim Abitur zu Ostern 1952 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit.“ Bis in die sechziger Jahre wurde weiter musiziert. Geleitet wurde die Gruppe, die jeden Montag von 16 bis 17.30 Uhr für die Prozessionen, für den Marsch der Abiturienten durch die Stadt, für das Schulfest und für den Festzug der Oktoberwoche probte, ehrenamtlich von Oberstudienrat Josef Preuß.