Ein bisschen Programm im Mönchehof

Buntes Ferienprogramm

Ein buntes Ferienprogramm wird normalerweise in den Sommerferien von vielen verschiedenen Vereinen im Raum Warburg angeboten, an dem Mädchen und Jungen im Schulalter teilnehmen können. In diesem Jahr ist alles anders, fast alle Angebote mussten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Unsere Idee war es, ein bisschen Programm bieten zu können“, sagt Rita Assauer, die das Jugendzen­trum Mönchehof seit 1998 leitet.

Während die Diplompädagogin das erzählt, sind im angrenzenden Raum ein paar Mädchen zu hören, die Musik hören und offensichtlich Spaß haben. Die Tür des Mönchehofs steht Kindern und Jugendlichen werktags von 15 bis 19 Uhr offen. Gerade in der Schulzeit will das Team ihnen einen Raum bieten, wo sie sich nachmittags treffen können.

Desinfektionsmittel im Eingang

Zurzeit gibt es auch hier kleinere Einschränkungen. Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittelspender und an jeder Tür der neun Räume, hinter denen sich vielfältige Beschäftigungsangebote verbergen, steht ein Schild, wie viele Personen sich gleichzeitig darin aufhalten dürfen: Vier, sechs oder acht Menschen, je nach Größe des Raums.

Das ist der große Vorteil des früheren Kontors des Klosters Hardehausen: 400 Quadratmeter, auf zwei Etagen verteilt, bieten genügend Platz, um die Sicherheitsmaßnahmen gut einhalten zu können. Das Ferienangebot ist jedoch auf bis zu 20 Kinder begrenzt. „So können wir eine Bezugsgruppe bilden, die gut zu betreuen ist“, erklärt Rita Assauer.

Kostenfreies Mittagessen

Mittags gibt es ein kostenfreies Mittagessen aus der Mensa des Gymnasium Marianum: „Obst und Wasser haben wir immer vor Ort. Wer besondere Getränke möchte, kann sie gerne mitbringen. Aber keine Energydrinks, die sind bei uns verboten.“ Denn eines ist klar: Wo Jugendliche aufeinander treffen, muss es Regeln geben. Aber vor allem Spaß – und der ist im Jugendzentrum garantiert.

Es gibt Gesellschaftsspiele für jedes Alter und das Team bietet kreative Projekte an, vom Töpfern, über Paper Craft, Perlenbänder knüpfen und Speckstein bearbeiten. Beim Verarbeiten von Ytong-Steinen zu Skulpturen können sogar Hammer und Meißel geschwungen werden. „Da haben vor allem die Jungs Spaß dran“, weiß Jennifer Freise, pädagogische Mitarbeiterin der Stadt Warburg im Jugendzentrum.

Sportliches Angebot

Auch das sportliche Angebot ist gegeben bei einem Boxsack in der zweiten Etage, einer Tischtennisplatte und einem Bolzplatz hinter dem Haus. Nicht zu vergessen ist das Freispiel. Toben, Höhlen bauen, all das ist erlaubt. Und wer mal eine Pause braucht, macht es sich auf den Sesseln und Sofas gemütlich. „Davon könnten wir allerdings noch ein paar gebrauchen“, schmunzelt Rita Assauer. „Wer ein gut erhaltenes Sofa loswerden möchte, bringt es mir bitte.“

Vervollständigt wird das Team durch Elisa Vonde aus Germete und Sina Besche aus Hohenwepel. Die beiden Frauen studieren im fünften Semester Soziale Arbeit (Bachelor) und wohnen in einer WG in Paderborn. „Wir können hier Erfahrungen sammeln in dem Bereich, in dem wir arbeiten wollen“, sagt Sina Besche. Rita Assauer ergänzt: „Diese Unterstützung ist auch dringend notwendig.“