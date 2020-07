Bildung, Betreuung und Beruf vereint

Höxter/Warburg (WB). Nach Vorstellung der Kreis-SPD sollen Bildung, Betreuung und Beruf zukünftig unter einem Dach, in einem sogenannten 3-B-Haus, vereint werden. Als ein möglicher Standort dafür käme das ehemalige und derzeit leer stehende Fachhochschulgebäude an der Landfurt in Warburg in Frage, schlagen die Sozialdemokraten vor.

Von Westfalen-Blatt