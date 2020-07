Zigarettenstummel in die Flasche

„Die Aktion ist Teil der weltweit erfolgreichen FillTheBottle-Challenge, bei der Menschen rund um den Globus Zigarettenstummel in Flaschen sammeln und damit der Umwelt helfen“, berichtet Katja Walther, Projektleiterin der Youngcaritas Warburg, die das Projekt initiierte. „Ich fand es echt super, dass die Passanten, die uns beim Aufsammeln gesehen haben, positives Feedback gegeben haben,“ erklärt Inka Kambey, die sich auch für „Fridays For Future“ in Warburg stark macht. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Ortsgruppe unterstützen die Aktion tatkräftig und gehen auch sonst regelmäßig für die Umwelt und das Klima auf die Straße.

„Das Gute ist, dass die Aktion allein oder mit der Familie im eigenen Umfeld des Wohnortes und auch am Urlaubsort durchgeführt werden kann. Man hilft der Umwelt und gleichzeitig nimmt man an einer Verlosung mit tollen Preisen teil, wenn man das Foto der mit Zigarettenstummeln gefüllten Flasche an die Youngcaritas Warburg sendet,“ fährt Katja Walther fort. Die Aktion wird von Ristorante Leone, Goeken backen, dm-Markt, Bioladen Brinkmann, Kleidsam & B…herzt und Bücher Podszun unterstützt, indem Preise bereitgestellt werden. „Wir unterstützen die Aktion gern und finden es gut, dass sich junge Menschen für Warburg einsetzen,“ betont ein Spender der Preise für die Verlosung.

4,5 Billionen Kippen weltweit

„Die Aktion gibt jungen Menschen die Möglichkeit, sich zu beteiligen und zur Aufklärung sowie zur Reduzierung der Umweltbelastung beizutragen,“ sagt Katja Walther.

Beinahe an jedem Ort des Planeten findet man mittlerweile herumliegende Zigarettenstummel. Was für viele eine Kleinigkeit ist, vervielfacht sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Ganzen auf 4,5 Billionen (4.500.000.000.000) jährlich weggeworfener Kippen weltweit.

Chemikalien giftig für die Umwelt

Zigarettenstummel sind problematisch, denn sie enthalten laut WHO zahlreiche verschiedene Chemikalien. Viele davon sind giftig für die Umwelt (zum Beispiel Blei, Arsen und Nikotin) und gelangen bei Regen ins Grundwasser.

Weiterhin bestehen die Filter aus dem Kunststoff Celluloseacetat. Ein Filter benötigt bis zu 15 Jahre, bis er sich zersetzt hat (im Salzwasser sogar bis zu 400 Jahre). Ein weiteres Problem ist, dass Tiere die Stummel mit Nahrung verwechseln können und es so zu ernsthaften Gesundheitsproblemen kommen kann.

Ehrenamtliches Engagement

Wer sich an der FillTheBottle-Challenge an seinem Wohnort in Warburg und Umgebung oder am Urlaubsort beteiligen möchte, findet alle Infos zur Aktion im Internet unter www.youngcaritas.de/warburg. Wer die Termine der nächsten gemeinsamen Aktionen erfahren will, kann sich an Katja Walther, Projektleiterin der Youngcaritas Warburg beim Sozialdienst katholischer Frauen wenden (E-Mail: k.walther@skf-warburg.de, Telefon 0173/ 1690647).

Ehrenamtliches Engagement in anderen Bereichen ist ebenfalls möglich. Der youngcaritas-Standort fungiert ebenfalls als Engagement-Beratungsstelle. Eigene Interessen und Ideen für soziale oder ökologische Projekte können eingebracht werden. Weitere Infos unter: www.youngcaritas.de/warburg