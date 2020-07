Wie berichtet, hatte Augenarzt Dr. Kurt Schultze, ein Enkel Hans Kohlscheins, der Stadt Warburg 58 Werke seines Großvaters geschenkt – und eine Spende für das Museum in sechsstelliger Höhe obendrauf gelegt. Mit dem Geld soll unter anderem die Galerie im zweiten Geschoss neu gestaltet werden. Auch soll in ein neues Magazin investiert werden. Durch die geplante bauliche Veränderung des Hauses verliert der vorhandene zweite Rettungsweg den Bestandsschutz. Daher wird mit der Treppe ein neuer Weg geschaffen.

Die Vorbereitungen für den Bau hatten am Mittwochabend begonnen, erklärt Geschäftsführer Peter Doludda. Als die Mitarbeiter des Finanzamtes in den Feierabend gingen, wurde der Kran aufgestellt. Mit einem Lastwagen und zwei großen Anhängern wurden die Bauteile für die Treppe angeliefert. Erste Stücke konnten so bereits am Mittwoch auf das Nachbargrundstück Blome gehoben werden.

Unkomplizierte Zusammenarbeit mit Finanzamt

„Wir haben die Treppe konstruiert, gebaut und stellen sie nun auch auf“, erklärte Doludda. Die Stufenelemente wurden in der Eissener Werkstatt zusammengesetzt. Verzinkt und pulverbeschichtet sollen sie Wind und Wetter trotzen – und auch der nächsten Generation noch dienlich sein. Sehr große Stücke wurden erst vor Ort in Warburg montiert. Doludda: „Wir arbeiten hier zum Beispiel mit Stützen, die neun Meter lang sind.“

Bei alledem kam den Arbeitern der Standort des Autokrans zugute. „Das ist die beste Lösung, die wir kriegen konnten“, lobte Peter Doludda die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Finanzamt. Das habe nämlich kurzerhand seinen Parkplatz zur Verfügung gestellt. „Hätten wir den Platz nicht nutzen können, dann hätten wir den Kran wohl in der Einfahrt des Museums aufstellen müssen.“

Dadurch wären die Arbeiten erschwert worden und wohl sehr kompliziert gewesen. Dann hätten die Arbeiter quasi um die Ecke bauen müssen. Denn die Treppe wird an der Rückseite des Museums aufgebaut.

Konstruktion steht auf Stahlstützen

Und das Museum im Stern selbst, eines der markantesten Denkmäler der Stadt, durfte durch die Arbeiten ja nicht beschädigt werden. Der Denkmalstatus wirkte sich am Donnerstag ohnehin auf den Bau aus. „Die Konstruktion steht auf Stahlstützen und ruht nicht an der Wand“, erklärte Peter Doludda. In die Außenwand des Museums seien nur wenige Löcher gebohrt worden.

Um zügig voranzukommen, war die zehnköpfige Firma (darunter drei Azubis) mit fünf Mitarbeitern und damit der halben Belegschaft vor Ort. Bereits um fünf Uhr morgens packten die Fachleute kräftig an. Um den Betrieb des Cafés Blome so kurz wie möglich zu beeinträchtigen, schufteten die Männer bis in den Abend hinein – und stellten die neue Fluchttreppe größtenteils fertig. Die Arbeiten sollen Freitag fortgesetzt werden.