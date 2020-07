Rathaus erstrahlt in alter Pracht

Privathaus wird Dienstsitz

Jahrhundertelang waren hier die Ratsherren aus der Alt- und Neustadt ein und aus gegangen. Sie lenkten von dort nicht nur die Geschicke der Stadt und sprachen Recht, sondern trafen sich auch zu Gastmählern. Eine Stube im Rathaus diente als Gefängnis, so mancher Missetäter musste Nächte „auf der Küche“ verbringen.

Mit dem Ende der fürstbischöflichen Herrschaft kam auch für fast ein Jahrhundert das Ende der Nutzung als Verwaltungsgebäude. Bürgermeister Wilhelm von Hiddessen verlegte 1803 seinen Dienstsitz in sein Privathaus an der Unterstraße. Auch die beiden nächsten Bürgermeister Joseph Adam Rinteln und Heinrich Fischer hatten ihr Büro in ihren Wohnungen. 1862 wurde das Bürgermeisteramt dann in einige Räume im heutigen Marianum verlegt und war anschließend wieder in angemieteten Räumen in der Unterstraße im Haus des Steuerrates Klare untergebracht.

Schulhaus, Soldatenherberge, Lazarett

Das Rathaus war ab 1822 als Schulhaus genutzt worden. 1863, als Warburg Garnisonsstadt war, war es den Soldaten überlassen. Während des deutsch-französischen Krieges befand sich im Rathaus ein Lazarett. Ein Jahr später wurde es dann Knabenschule für die Neustadt und blieb es bis 1892. Dass es bei diesem häufigen Funktionswechsel fast bis zur Unkenntlichkeit umgebaut worden war, nimmt nicht Wunder. Innen bestand es noch aus zwei großen Räumen und einer kleinen Stube.

Am 5. Juni 1888 hatte die Königliche Regierung in Minden eine Verfügung erlassen, in der angeordnet wurde, für ein einer Stadt wie Warburg würdiges Rathaus zu sorgen. Vorgeschlagen wurde, das Rathaus zwischen den Städten in Stand zu setzen und aufzustocken. Bis es so weit war, gingen noch etliche Jahre ins Land.

Darlehen über 50.000 Mark

Die beiden Bürgermeister Röper und Wiegand wollten den ins Auge gefassten Fachwerkstock als Dienstwohnung nutzen. Die Stadtverordneten stellten sich diesen Plänen entgegen. Schließlich erteilte der Regierungspräsident die Genehmigung zum Umbau als reines Verwaltungsgebäude. Der Kölner Architekt Eduard Endler hatte bereits 1889 einen ersten Plan für die Umgestaltung vorgelegt. Seine modifizierten Pläne wurden dann ab 1901 in die Tat umgesetzt, nachdem die Stadtverordneten am 21. August 1900 den Beschluss zum Umbau gefasst hatten.

Für den Umbau wurde ein Darlehen in Höhe von 50.000 Mark aufgenommen. Ausgeführt wurden die Arbeiten hauptsächlich von Warburger Handwerkern, wie zum Beispiel dem Maurermeister Rose, dem Maler Beine, der Firma Wigand, dem Schlosser Hartmann, den Tischlern Reineke, Wittmer, Hartmann und Berke und dem Schmied Kamm.

1902 ist der Umbau fertig

Mit roter Tinte notierte man dann 1904 in der Abrechnungsakte die Gesamtsumme für den Umbau: 66.756,58 Mark. Zum Vergleich: Der davon unabhängige städtische Etat belief sich für 1904/1905 auf 179.940 Mark, der erste Verwaltungssekretär verdiente 1.000 Mark pro Jahr.

Am 17. November 1902 konnte das Rathaus seiner ursprünglichen Bestimmung als Verwaltungsgebäude und Tagungsort für die Kommunalpolitiker zurückgegeben werden. Heute sind hier das Standesamt und die Volkshochschule untergebracht. Der prächtige Rathaussaal mit dem Wandgemälde von Josef Kohlschein dem Jüngeren wird immer wieder für Trauungen und für städtische Veranstaltungen genutzt.

