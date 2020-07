Kleine Straßenfeste als Ersatz

Von Haus zu Haus

Bereits am Freitagabend machte sich der Vorstand des 290 Mitglieder starken Vereins auf den Weg von Haus zu Haus. Es wurde eine eigens für das Corona-Jahr erstellte, 40 Seiten starke Schützenzeitung verteilt. Vorsitzender Thomas Sommerfeld hatte dafür lange im Dorfarchiv gesucht und viele interessante Informationen zusammengetragen.

So erfahren die Leser der Zeitung beispielsweise, dass die beiden stattlichen und Ortsbild prägenden Linden vor der Schützenhalle vor exakt 100 Jahren gepflanzt worden sind. Ursprünglich waren es sogar einmal sieben Bäume, einige wurden aber im Zweiten Weltkrieg von US-Soldaten gefällt. Viele aktuelle Bilder und historische Aufnahmen ergänzen die Texte. 250 Zeitungsexemplare hat der Verein drucken lassen.

Hoffnung für 2021

Am Samstag stand die Ehrung der verstorbenen Vereinsmitglieder am Ehrenmal an. Oberst Jörg Köring hatte sich dafür stark gemacht, diesen zentralen Bestandteil des Schützenfestes nicht ausfallen zu lassen. So legten einige Offiziere und Vorstandsmitglieder einen Kranz nieder.

Thomas Sommerfeld erläuterte noch einmal, dass es auch aus Sicht des Vereins in der Pandemie zu gefährlich gewesen wäre, ein großes Fest zu feiern. Das belegten nicht zuletzt die wieder steigenden Infizierten-Zahlen. „Die Lage ist weiter ernst, aber längst nicht hoffnungslos“, machte schließlich Oberst Jörg Köring seinen Offizieren Mut. Er gehe davon aus, dass 2021 wieder zumindest in einem gewissen Rahmen Schützenfest gefeiert werden könne.

Nachbarn treffen sich

Zentraler Bestandteil des Wochenendes in Germete war das Hissen der Schützenfahnen, die noch bis Montagabend wehen sollen. Dazu hatte der Verein aktive Mitglieder, ähnlich wie an den Ostertagen, darum gebeten, in den Straßen kleine Nachbarschaftsfeiern unter Einhaltung des Corona-Schutzmaßnahmen zu organisieren.

65 Kisten Freibier wurden für die Aktion an mehr als 20 Nachbarschaftstreffen verteilt. Pünktlich um 18 Uhr startete auch der Germeter Musikverein ein kleines Konzert, das weit über die Dächer des Ortes schallte – und letztlich doch bei vielen ein Gefühl von Schützenfest aufkommen ließ.