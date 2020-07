Scherfeder feiern mit Drive-in

Currywurst im Glas

Doch der Heimatschutzverein Scherfede trotzt Corona und zeigt Flagge. Die Schützen haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: Sie wollen „kleine Schützenfeste im privaten Kreis“ unterstützen. Dazu gibt es am Samstag, 1. August, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr ein Drive-in auf dem Schützenplatz.

Unter Einhaltung der Hygienebestimmungen werden dort schützenfesttypische Artikel, etwa Festbier und Gläser, jeweils mit dem Logo des Heimatschutzvereins versehen, Schaumwaffeln, Fischbrötchen und Currywurst im Glas angeboten.

Für die musikalische Untermalung sorgt der Musikverein Scherfede, der nicht nur die passende Festmusik im Internet zum Download anbietet, sondern auch das Drive-in mit einem kleinen Konzert live begleiten wird.

„Halten wir zusammen“

„Nutzen wir dieses Jahr, um unsere Dorf- und Schützengemeinschaft einmal anders zu erleben, zu pflegen und zu feiern. Halten wir zusammen und unterstützen wir uns gegenseitig. Zeigen wir unsere Verbundenheit mit unserem Dorf und schmücken wir die Straßen mit unseren Hausfahnen. Freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen in unserer Halle und auf unserem Schützenplatz auf dem Bruch“, schreiben Vorsitzender Elmar Hoppe und Oberst Jens Winter in einem Grußwort zu diesem besonderen Drive-in.

Und weiter: „Auch wenn es uns sehr schmerzt, unsere Dorf- und Schützengemeinschaft nicht wie gewohnt am ersten Augustwochenende erleben und feiern zu können, haben wir jedoch für die Einschränkungen Verständnis. Viele von uns möchten aber Gemeinschaft im Kleinen erleben und ein „Schützenfest-at-home“ zusammen mit Familie, Freunden und Nachbarn feiern.“

„Hierbei wollen wir Sie und Euch unterstützen und bieten in diesem Jahr mit unserem Starter-Set und unserem Profi-Set in einem einmaligen Heimatschutzverein-Design sowie schützenfesttypische Speisen die erforderliche Grundausstattung zum Mitnehmen an. Darüber hinaus können wir unseren Musikverein Scherfede digital mitnehmen und überall genießen.“

Ehrung der Jubelpaare

Am Sonntag, 2. August, wird eine kleine Abordnung des Heimatschutzvereins an der Messe in der Scherfeder St.-Vincentius-Kirche teilnehmen und anschließend der Gefallenen am Ehrenmal gedenken.

Die Ehrungen der Jubelkönigin Irmgard Hillebrand (1960), des Jubelkönigs Bruno Haurand (1970) und des Jubelkönigspaares Anton und Ursula Schäfers (1995) erfolgt erst im Rahmen des Schützenfestes 2021. Bis dahin wird auch das amtierende Königspaar Dennis Keller und Lisa Becker im Amt bleiben. Die Ehrungen der Jubilare für ihre langjährige Mitgliedschaft finden ebenfalls zum Schützenfest im nächsten Jahr statt.

Der Heimatschutzverein bittet die Scherfeder darum, das Dorf durch die gehissten Hausfahnen zu schmücken. Zugleich lädt er alle Bewohner zu einem Video-Wettbewerb „Schützenfest at home“ ein. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Homepage des Vereins veröffentlicht worden.