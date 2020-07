Vorsitzender Sebastian Otto betont, dass in seinem Ort die Vorfreude auf das Fest des Jahres wegen der Pandemie gefehlt hat. „Wenn wir so unbeschadet und gesund durch diese Zeit kommen, fällt es leichter, auf das Schützenfest zu verzichten“, sagt er. Otto hofft, dass in den nächsten Monaten wieder so etwas wie Normalität eintritt und im nächsten Jahr wieder unbeschwert ein Schützenfest gefeiert werden kann.

Dennoch haben die Rimbecker Schützen einen Teil ihrer Schützentradition aufrecht erhalten. Im kleinen Kreis, unter Wahrung der Abstandsregelungen, nahm eine Abordnung des Schützenvereins an der Schützenmesse teil. Im Anschluss wurde am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt und der Gefallenen und Verstorbenen gedacht.

Oberst Martin Wendt gedachte besonders den verstorbenen Schützenbrüdern, denen der Verein wegen Corona nicht das letzte Geleit erweisen konnte.