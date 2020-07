Dabei ließen sich die Vögel am vergangenen Sonntag auch auf dem Dach des Pfarramtes in der Kalandstraße nieder. Zwei Jungtiere saßen dort und betrachteten die Gegend. Das geschah augenscheinlich zum Missfallen anderer Vögel, die zeitweise dicht und lärmend an ihnen vorbeiflogen.

Viele Tierfreunde hingegen freuten sich darüber, die schönen Uhus bestaunen zu können. Vorsichtig öffneten Anwohner ihre Fenster, um einen besseren Blick auf die Vögel erhaschen zu können. Bleibt zu hoffen, dass die weiteren Flugversuche erfolgreich verlaufen und die Jungtiere bald von dannen ziehen werden.