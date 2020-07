Lütkemeyer ist in Warburg unter anderem durch das Musikcafé Zur Tenne in der Altstadt bekannt, das sie mit ihrem Mann Hans-Stefan leitet. An seiner Seite regierte sie 2019 beim Warburger Schützenfest auch als Königin. Die Majestäten hatten dabei nicht nur ein rauschendes Schützenfest gefeiert – sondern ganz nebenbei auch noch geheiratet. Anfang 2020 hatte das Paar dann Pläne für ein Café auf dem Neustadtmarktplatz präsentiert. Verwirklicht wurden die Ideen nicht.

Die Kandidatur von Tatjana Lütkemeyer sei eine Reaktion darauf, dass Norbert Senges – wir berichteten – nicht für die AfD als Bürgermeisterkandidat für Warburg antrete, erklärt Gumm. Die Bürger Union habe daraufhin Anfragen erhalten, wieso sie keinen Kandidaten stelle, damit die Warburger mehr Auswahl hätten. Aus dem Umfeld von Lütkemeyer heraus sei der Wunsch entstanden, dass sie kandidieren solle. Sie war für die Bürger Union bereits im Bezirk sieben (Altstadt) als Ratskandidatin aufgestellt worden.

Eilig sei dann am vergangenen Donnerstag eine Mitgliederversammlung abgehalten worden. Dort sei Lütkemeyer „mit einer überwältigenden Mehrheit“ gewählt worden, betont Wolfgang Gumm. Am Montagmorgen habe er dann bei der Stadtverwaltung die Formalitäten erledigt.