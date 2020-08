Offenbar hat das Unwetter den südlichen Teil des Warburger Stadtgebietes tangiert und ist dann weiter nach Nordhessen abgezogen. Mehr als 30 Liter Regen seien beispielsweise auf der Hüffert und in Germete gemessen worden, berichtet auch der stellvertretende Warburger Stadtbrandmeister, Stadtbrandinspektor Markus Müller. Für die Warburger Wehr stand ein Einsatz am Morgen an: Die Dauer-Ölsperre auf dem Siekbach war durch die schnell ansteigenden Wassermassen beschädigt worden und musste in Teilen erneuert werden.

Einsätze in Hofgeismar

Weniger Glück hatten die Einwohner in Hofgeismar. Dort liefen einige Keller voll. Die Feuerwehr berichtet von Einsätzen beispielsweise in Hofgeismar-Kelze sowie an der Straße Unteren Rennebaum in Hofgeismar selbst. Beide Male drückte das Wasser aus den Abflüssen hoch und überschwemmte die Keller. Die Feuerwehr konnte dort schnell helfen.