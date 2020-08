Statt einer großen Eröffnungsfeier realisiert das Regionalmuseum Wolfhager Land auf Grund der aktuellen Situation eine so genannte „dezentrale Eröffnung“. Das heißt: Die ersten 50 Besucher erhalten bei freiem Eintritt einen Piccolo-Sekt oder ein alkoholfreies Getränk.

Im Mittelpunkt der Präsentation zur regionalen Erdgeschichte stehen die Wolfhager Saurierfährten-Funde, die in Fachkreisen international große Beachtung erlangt haben. Dabei sind nicht nur die originalen Fährtenplatten des Wolfhager Urhandtiers zu besichtigen, sondern auch ein naturgetreues Modell des Fährtenerzeugers – ein Archosaurier in Lebensgröße als zentraler Blickfang der Ausstellung. Die Besucher können zukünftig hautnah „beobachten“, wie der Saurier Protochirotherium wolfhagense seine Spuren vor knapp 250 Millionen Jahren in den feuchten Schlamm gedrückt hat.

Details über Erdgeschichte der Region

Man erfährt wichtige Details über die Erdgeschichte der Region. „Oder hätten Sie gewusst, dass das nordwestliche Hessen in der Millionen Jahre währenden Entwicklung meist entweder am Rand eines Urmeeres lag oder gar ganz im Wasser versunken war?“, fragt das Museum. Muscheln, Schnecken, Haifischzähne und andere Funde erzählen ihre ganz eigenen Geschichten – und dies jetzt auch im Wolfhager Museum.

Die Ausstellung bietet auch Informationen über den Nationalen Geopark „GrenzWelten“ und soll als so genanntes „Geo-Foyer“ die Geopark-Region „Wolfhager Land“ repräsentieren.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Regionalmuseum Wolfhager Land an der Ritterstraße 1 in Wolfhagen dienstags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr. Sonntags kann die Einrichtung von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Infos gibt es unter Telefon 05692/992431 oder im Internet: www.regionalmuseum-wolfhager-land.de .