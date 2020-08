Im Biergarten an der Brauerei treten am Wochenende gleich zwei Musikformationen auf. Am Samstag, 8. August, ist die Band „Deutsche Botschaft“ um den Borgentreicher Armin Nutt (Mitte) von 19 Uhr an zu hören. Sie spielt Pop und Rock, Balladen, Funk und Reggae.

Am Sonntag, 9. August, sorgt der Musiverein Ossendorf ab 11.30 Uhr bei einem Frühschoppen-Konzert für zünftige Blasmusik.

Am Samstag wird auch erstmals ein Bustransfer vom Neustadt-Marktplatz, Schützenplatz und Marktplatz in der Altstadt angeboten. Anmeldungen dafür bis Freitag, 16 Uhr, über Facebook (Biergarten Kuhlemühle). Der Bus fährt um 18 Uhr zur Kuhlemühle. Die Rückfahrt ist für 22.30 Uhr vorgesehen.