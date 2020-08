Dieser offene Sonntag war bereits vor der Corona-Zeit einschließlich des Industriegebietes im Rahmen der Oktoberwoche geplant und genehmigt worden. Die Oktoberwoche fällt nun flach, einen Erntedankmarkt ohne Rahmenprogramm soll es aber trotzdem geben, bei dem die aktuellen Bestimmungen (Mindestabstand von 1,5 Metern, Mund-Nasen-Schutz) gelten werden.

In Kooperation mit der BI Lebenswertes Bördeland und Diemeltal soll der Markt in der Hauptstraße in der Zeit von 13 bis 18 Uhr aufgebaut werden. Die Straße wird für den Autoverkehr gesperrt. Geplant ist ein familienfreundlicher Markt, bei dem lokale Erzeuger regionale Produkte in Form von Speis und Trank sowie Kunst- und Handwerk anbieten, heißt es im Schreiben der Hanse weiter. Anmeldungen werden noch angenommen – und zwar bis zum 15. September.