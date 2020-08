Warburger Desenbergstraße: Sanierungsarbeiten an der Bahnunterführung

Warburg (WB). An der Bahnunterführung an der Warburger Desenbergstraße müssen die Autofahrer derzeit etwas Geduld mitbringen. Wegen kleinerer Sanierungsarbeiten an der Brücke ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Lastwagen dürfen dort derzeit gar nicht fahren. Vier Wochen soll die Sperrung dauern.