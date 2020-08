Nach Ermahnung: 34-jähriger Kunde beleidigt und schubst Mitarbeiter in Warburg

Warburg (WB). Ein 34-jähriger Mann ist am Montag ganz ohne Mundschutz in einen Warburger Baumarkt spaziert. Und das, obwohl in Nordrhein-Westfalen das Tragen einer Maske im Einzelhandel eine absolute Pflicht ist.