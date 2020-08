Im Gespräch erkundigte sich die Firma, wie man denn auf das so weit weg liegende Unternehmen aufmerksam geworden sei. Die Antwort: Ein Firmenauto mit Aufschrift und Telefonnummer würde doch in einer Bielefelder Siedlung an der Straße parken, deshalb habe man dort angefragt.

Ein spontaner Verdacht in Warburg sollte sich schnell bestätigen: Handelt es sich etwa um das gestohlene Fahrzeug, das am 1. Juli von dem Betriebsgelände in Warburg entwendet wurde?

Beamte der Polizei Bielefeld prüften nach und konnten bestätigen: Es ist tatsächlich der seit sechs Wochen vermisste Firmenwagen des Warburger Betriebes. Nachdem sich die Spurensicherung der Polizei den Wagen noch genauer angesehen hatte, konnte er dem Eigentümer wieder übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen rund um den Fahrzeugdiebstahl werden fortgesetzt.