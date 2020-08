Startschuss für großes Popcornkino

Warburg (WB). Erstklässler können sich an diesem Wochenende die ausgeleerte Schultüte im Warburger Cineplex-Kino noch einmal mit Mitbringseln auffüllen lassen. Dazu stehen gleich zwei Termine zur Auswahl. Am Samstag von 16.15 bis 18.15 Uhr und am Sonntag von 14.15 bis 18.15 Uhr erwartet die Familie Schlinker alle Mädchen und Jungen, die in dieser Woche ihren ersten Schultag erlebt haben oder ihn in der kommenden Woche im angrenzenden Hessen erleben werden.

Von Verena Schäfers-Michels