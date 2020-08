Im Feuerwehrhaus am Warburger Florianweg wurde eine örtliche Leitungsstelle eingerichtet, in der Warburgs Feuerwehrchef Jürgen Rabbe vor allem in den besonders schlimmen Minuten zwischen 22.25 und 23.20 Uhr das Geschehen koordinierte. Im Einsatz waren die Einheiten Daseburg, Germete, Menne, Nörde, Ossendorf, Warburg und der Löschzug West mit insgesamt 72 Einsatzkräften. Sie hatten es vor allem mit vollgelaufene Kellern und Garagen sowie durch den Wasserdruck aufgespülten Kanaldeckel zu tun.

Um 22.25 Uhr musste der Löschzug West in Scherfede als erster ausrücken. Am Kassler Tor gab es einen Wassereinbruch in einem Gebäude. In der Folgezeit gingen fast im Minutentakt die Alarmierungen ein. In Germete (Quellenstraße) und Rimbeck (Ortsmitte) brachten die Einsatzkräfte hochgedrückte Kanaldeckel wieder in Position. An der Nörder Straße und an der Oststraße in Ossendorf pumpte die Wehr Wasser aus voll gelaufenen Kellern und Häusern. Auch in Gebäuden an der Klocken- und Haydnstraße sowie an der Landfurt in Warburg und an Friedrich-Böhlen-Straße in Scherfede hatten die Bewohner Probleme mit Hochwasser im Haus. An der Rimbecker Straße in Ossendorf war das Wasser in eine Tiefgarage gelaufen. Der Löschzug West in Scherfede hatte es schließlich an der Briloner Straße bei einem Einsatz mit Äste zu tun, die auf mehrere geparkte Autos gefallen waren.

Das Unwetter, das in einer Stunde mancherorts mehr als 35 Liter pro Quadratmeter gebracht hatte, war offenbar über den Paderborner Südkreis und das südliche Warburger Land weiter noch Nordhessen gezogen. Auch von dort sowie aus dem Altenautal bei Lichtenau werden Überschwemmungen gemeldet. Schwere Hagelschäden wie am ersten Augustwochenende blieben diesmal aber aus.