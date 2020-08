Hofgeismar/Büren (WB). Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag bei einem Unfall zwischen Hofgeismar und der Sababurg so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Beteiligt war auch eine Familie aus Büren, berichtet die Polizei am Sonntag.

Von Westfalen-Blatt