Warburg (WB/vah). Bis zum Ende des Jahres darf an Samstagen in der Warburger Innenstadt frei geparkt werden. Das hat der Warburger Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am Dienstagabend entschieden. Lediglich die Grünen enthielten sich der Stimme.

Von Westfalen-Blatt