120 Aussteller präsentieren am Schloss Wilhelmsthal ihre Schätze

Warburg/Calden (WB). Nach den Corona-Herausforderungen der vergangenen Monate will das Organisationsteam des Gartenfestes am Schloss Wilhelmsthal bei Kassel-Calden alles daran setzen, um den Gästen am kommenden Wochenende mit einem besonderen Konzept einen unbeschwerten Besuch zu ermöglichen.