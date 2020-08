Generation Z löst Babyboomer ab

Diemelstadt (WB). Sechs junge Auszubildende unterstützen seit Anfang August das Team der Stadt Diemelstadt. Damit gingen Verjüngung und Generationenwechsel in der Verwaltung in eine neue Phase, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Neben Verwaltungsfachangestellten und Anerkennungspraktikantinnen in den Kitas werde auch im Versorgungs- und Entsorgungsbereich ausgebildet.

Von Westfalen-Blatt