Ein Blaulicht für den Privatwagen

Warburg (WB). An der Landfurt ist für Jürgen Rabbe Schluss. Der Leiter der Feuerwehr Warburg eilt am 8. Januar 2015, damals noch als Stellvertreter von Josef Wakob, zum Brand in der städtischen Notunterkunft am Kuhlemühler Weg. Weiter kommt Rabbe nicht, da er mit seinem Privatwagen fährt – und weder Blaulicht noch Martinshorn nutzen kann.

Von Daniel Lüns