Neues Bauland auf alten Flächen

Außerdem sollen weitere Schrottimmobilien aufgekauft, abgerissen und als neue Bauland wieder veräußert werden. Auf diese Art seien seit 2011 bereits 73 neue Bauplätze mit einer Gesamtgröße von 36.900 Quadratmetern geschaffen worden – mit einer Bauplatzgröße von etwa 800 Quadratmetern.

„Eine solche Vorgehensweise ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll und nachhaltig“, sagt Stickeln. Insbesondere die Ortskerne in den Dörfern können und sollten so nachhaltig belebt werden. Innerörtliche Brachflächen haben nach Ansicht der Warburger Verwaltung den großen Vorteil, dass sie aufgrund ihrer früheren Nutzung in der Regel gut erschlossen sind.

„Die städtebauliche Strategie der Innenverdichtung und -entwicklung hat das Ziel, den zukünftigen Flächenbedarf möglichst weitgehend durch die Nutzung von solchen innerörtlich erschlossenen Flächen zu decken und so den weiteren Flächenbedarf im Außenbereich zu begrenzen“, schreibt Michael Stickeln.

Menne

Die Stadt Warburg sei in diesem Bereich bereits frühzeitig und vielfältig tätig geworden. Stickeln erinnert daran, dass bereits 2011 in Menne eine marode Hofstelle in zentraler Lage mitten im Ort an der Bahn gekauft, abgerissen und für eine neue Wohn- oder Gewerbebebauung wieder zur Verfügung gestellt wurde. Dort hat sich mittlerweile ein KFZ-Reparatur- und Handelsbetrieb mit zusätzlichen Arbeitsplätzen angesiedelt.

Kernstadt

Aber auch private Investoren würden der Stadt immer öfter bei der gewünschten Innenverdichtung helfen. So sei in der Warburger Bahnhofstraße der Kernstadt ein altes Wohngebäude, dessen Verfallsspuren bereits deutlich sichtbar gewesen seien, durch einen Investor erworben und abgerissen worden. „Hier sind insgesamt 29 neue Wohneinheiten errichtet worden. Die Stadt Warburg war hier vermittelnd tätig und hat auch den geltenden Bebauungsplan geändert, um die überbaubare Fläche den Bauabsichten des Investors und der gewünschten Innenverdichtung anzupassen“, beschreibt der Bürgermeister.

Durch eine Änderung des Bebauungsplans am Stiepenwegfriedhof in der Kernstadt seien acht neue Bauplätze innerhalb der Kernstadt dadurch entstanden, dass im östlichen Randbereich des Friedhofs eine neue Baufläche ausgewiesen wurde, die durch zwei bereits vorhandene Straßen erschlossen werden konnte.

In der Liebfrauentwete werde aktuell eine bereits seit Jahrzehnten bestehende Planung als Teilfläche eines bereits bestehenden größeren Wohngebietes verwirklicht, die in der Vergangenheit wegen Grunderwerbsproblemen scheiterte. „Hier können acht Bauplätze erschlossen werden, die ab Herbst 2020 zum Verkauf bereitstehen“, berichtet Stickeln.

Durch eine Bebauungsplanänderung sei zudem eine an der Gerhart-Hauptmann-Straße in der Kernstadt Warburg gelegene Grünfläche in eine Wohnbaufläche umgewandelt werden, um die Neuerrichtung von drei Wohnhäusern zu ermöglichen. Auch dieses Areal sei bereits durch vorhandene Straßen erschlossen. Mit dem Bau eines der Häuser sei kürzlich begonnen worden.

Im Jahr 2016 sei in der Kernstadt ein Gelände im direkten Umfeld des Heilpädagogischen Zentrums mit zwölf Bauplätzen im Wege einer Innenbereichssatzung überplant und weitgehend in den vergangenen zwei Jahren veräußert und zwischenzeitlich bereits bebaut.

Dössel

Ein weiteres Beispiel, das die Verwaltung auflistet: In Dössel wurden an der Warburger Straße/Ringstraße alte landwirtschaftliche Hofstellen sowie ein Wohngebäude, die leer standen und deren Verfall drohte, erworben und abgerissen. „Es können nunmehr an der Stelle drei Bauplätze möglichen Interessenten zum Kauf angeboten werden“, sagt Stickeln.

In Dössel sei eine südlich des Finkenwegs gelegene Außenbereichsflächen ebenfalls einer Wohnbebauung zugeführt werden. „Zwei von drei so zusätzlich geschaffenen Baugrundstücken sind bereits bebaut“, berichtet der Bürgermeister.

Ossendorf

Auch im Flächennutzungsplan als Flächen für die Landwirtschaft dargestellte Außenbereiche sollen so umgewidmet werden, dass sie als Bauland genutzt werden können. Wie in Ossendorf. „Dadurch konnten an der Oststraße, der Langen Twete, dem Dunsterweg und dem Bereich An den Bruchgärten insgesamt 22 zusätzliche Bauplätze erschlossen werden“, sagt Stickeln.

Hohenwepel

In Hohenwepel sei eine Erschließungsstraße, die bislang als Baustraße bestand und noch nicht endgültig ausgebaut ist, nach erfolgreichem Grunderwerb mittels einer Innenbereichssatzung verlängert worden, sodass das Baugebiet am Karl-Lippert-Weg und am Waldweg um insgesamt neun zusätzliche Bauplätze erweitert werden konnte.

Wormeln

Auch in Wormeln seien im Bereich der Nordstraße jetzt drei neue Bauplätze entstanden, listet Stickeln auf.

Leerstandsförderung

In Warburg werden Investoren, die länger leer stehende Immobilien kaufen, gefördert. Seit zehn Jahren sind in den Orten Förderungen in Höhe von mehr als 500.000 Euro für 132 Gebäude geflossen, bilanziert Bürgermeister Michael Stickeln. Die durchschnittliche Förderung lag in den vergangenen fünf Jahren bei 40.000 Euro pro Jahr. 90 mal wurde der Einzug eines Kindes bezuschusst.

Überwiegend seien die erworbenen Gebäude saniert worden und würden wieder bewohnt (125 Anträge). Vereinzelt sei der Abbruch von alter Bausubstanz gefördert worden (fünf Anträge). „Auch dieses Geld ist im Sinne einer zukunftsfähigen Dorfentwicklung gut und nachhaltig investiert“, sagt Bürgermeister Michael Stickeln.

Die Leerstandszahlen für die Stadtteile werden jährlich bei den Ortsvorstehern abgefragt. Die Erfassung für die Kernstadt wird durch ein externes Büro erstellt.