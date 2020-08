„Haus 3“ ist startklar

„Restaurant Deele/Hotel ten Hoopen“ in Germete bietet jetzt 70 Betten

Warburg (WB). Nach 14-monatiger Bauzeit wird an diesem Freitag, 28. August, das dritte Gebäudes des Hotels ten Hoopen gegenüber dem Fachwerkhaupthaus eröffnet. In Zukunft kann das Hotel in Germete Übernachtungsmöglichkeiten für 70 Personen, inklusive Drei-Sterne-Superior-Komfort, bieten.