Vor 1000 Jahren starb Graf Dodiko

Adliger ist eng mit der Stadtwerdung Warburgs verbunden – Todestag am 29. August

Warburg (WB). Graf-Dodiko-Weg, Graf-Dodiko-Schule, Graf-Dodiko-Brunnen – Graf Dodikos Name lebt auch nach zehn Jahrhunderten noch weiter. Er starb vor 1000 Jahren, am 29. August 1020, vermutlich in seiner Burg auf dem Wartberg, dem heutigen Burgfriedhof. Die Inschriften auf der sandsteinernen Mittelsäule des Graf-Dodiko-Brunnens preisen ihn als Gründer der Stadt.