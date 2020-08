„Kein brutaler Lockdown mehr“

NRW-Minister Laumann zu Gast im Seniorenzentrum St. Johannes in Warburg

Warburg (WB). „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einmal einen solch brutalen Lockdown geben wird. Das wäre wirtschaftlich auch nicht mehr tragbar“, zeigte sich Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, am Freitag beim Besuch des Warburger Seniorenzentrums St. Johannes zuversichtlich. „Wir müssen jetzt lernen, mit dem Virus in irgendeiner Weise zu leben“, so Laumann.