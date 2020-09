„Mich freut, dass nach den neuen Förderrichtlinien des Bundesverkehrsministeriums hier eine Entlastung für die Anwohner in Aussicht ist. Und was in Menne möglich ist, muss auch an anderen Stellen möglich sein“, weist Christian Haase MdB auf die aktualisierte Förderrichtlinie hin.

Matthias Goeken MdL: „Jetzt muss die Stadt Warburg die Planungen und Abstimmungen mit der Bahn zu Bahnübergängen und den Lärmschutz angehen.“ Bereits im vergangenen Jahr habe es auf Initiative von Ratsherr Michael Blome (CDU) einen ersten Ortstermin mit der Bahn gegeben. Vor drei Wochen hatten Blome und weitere Ortspolitiker noch einmal ihre Forderungen unterstrichen.