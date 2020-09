Geschäftsstelle in Marsberg schließt – Mitarbeiter und Kunden wechseln nach Warburg

Warburg (WB). Die Commerzbank legt ihre Filialen in Warburg und Marsberg zusammen. Die Geschäftsstelle in Marsberg – seit März wegen Corona bereits dicht – wird Ende dieses Jahres endgültig geschlossen. Deren Mitarbeiter sollen ab Januar 2021 in Warburg arbeiten.