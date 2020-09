Mit den Hartmanns geht es los

Warburg (WB). Die Veranstaltungsreihe „Theater in Warburg“ ist ungebrochen beliebt. Die 550 Plätze im Pädagogischen Zentrum sind seit Jahren ausverkauft, mehr als 400 Abonnenten gibt es. Doch in der Corona-Pandemie ist alles anders – und das gilt auch für die Spielzeit 2020/2021. Die Details haben VHS-Leiter Dr. Andreas Knoblauch-Flach und Bürgermeister Michael Stickeln am Dienstag vorgestellt.

Von Jürgen Vahle