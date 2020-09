Ein älteres Ehepaar aus dem Kreis Viersen, das unverletzt blieb, war nach ersten Angaben an der Unfallstelle aus Dortmund kommend an der Autobahn abgefahren und wollte weiter in Richtung Warburg. Dabei übersah der 80-jährige Fahrer den Mercedes, der aus Richtung Warburg kam. Mit seinem Camping-Wagen krachte der Senior in die Seite der A-Klasse, die herumschleuderte und in entgegengesetzter Fahrtrichtung liegenblieb.

Ersthelfer kümmerten sich um die Volkmarsener, bis Polizei und Rettungsdienst eingetroffen waren. Auf der Ostwestfalenstraße bildete sich zwischenzeitlich eine lange Autoschlange.