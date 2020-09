Der Vorstand des Betreibervereins zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf des Sommers und bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben, das Schwimmen mit Corona- Einschränkungen zu ermöglichen.

Das Hygienekonzept, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Warburg und dem Kreisgesundheitsamt Höxter erstellt wurde, sei erfolgreich umgesetzt worden. „Die Badegäste haben sich an die Vorgaben gehalten, so dass das Schwimmen wieder eine Freude war. Der Verein konnte auch mehrere neue Mitglieder begrüßen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Für 2021 ist der Vorstand zuversichtlich, dass auch wieder im Naturbad geschwommen werden kann. „Wir gehen davon aus, dass wir auch für 2021 ein Hygienekonzept erstellen“, so Vorstandmitglied Reinhold Wiemers.