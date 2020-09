Das „Museum der Menschheit“, eine viel gelobte Fotoausstellung des Fotografen Ruben Timman, war im vergangenen Jahr erstmals außerhalb der Niederlande in Warburg gezeigt worden. 35 großformatige Porträts von Menschen aus der ganzen Welt waren in der Stadt verteilt zu sehen. Begleitet wurde die Freiluftausstellung von 21 Veranstaltungen wie Konzerten, Diskussionen, Vorträgen und Sportveranstaltungen.

Schwung soll nicht einfach so verhallen

Nach Ende der Ausstellung wollte der zehnköpfige Helferkreis den Schwung aus dem Jahr nicht einfach so verhallen lassen. Selbst im Corona-Jahr 2020 war es dem Team gelungen, zwei Veranstaltungen auf die Beine zu stellen: Ein Yoga-Kursus zum Sonnenaufgang fand in der Diemelaue statt. Am 22. August wurde auf dem Brüderkirchhof ein viel beachtetes Konzert „Connecting Cultures“ angeboten, bei dem Aeham Ahmad (der Pianist aus den Trümmern), Cornelius Hummel und die „Salon Musik“ unter freiem Himmel und ohne Eintritt auftraten.

Mehr als 200 Besucher kamen. Eintritt wurde nicht erhoben, aber um eine Spende gebeten. Mehr als 600 Euro blieben nach Abzug der Kosten übrig – auch, weil die Stadt Warburg, die evangelische Kirche und die Agentur „nurguteleute“ mit ins Rad fassten.

Warburger SV unterstützt

Die Organisatoren haben nun entschieden, was mit dem Geld – pro Besucher sind etwa sechs Euro übrig geblieben– geschehen soll. Es ist dem Warburger SV übergeben worden, der sich nicht nur die Förderung des Sports, sondern auch die Integration und die Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat.

Helmut Motyl, Vorsitzender des mit 1200 Mitgliedern größten Sportvereins im Kreis Höxter, hat auch schon eine ganz konkrete Verwendung für die Summe. In der letzten Septemberwoche will der SV Warburg die nagelneue Sportanlage in der Diemelaue öffnen und zahlreiche Sportarten für Alt und Jung vorstellen. Außerdem arbeitet der Verein an einer neuen Image-Broschüre und erstellt ein Video zu seinen Angeboten.

Der Erfolg beim jüngsten Konzert auf dem Brüderkirchhof beflügelt das Warburger Team des „Museums der Menschheit“. Auch 2021 seien sowohl ein Konzert als auch die Yoga-Vormittage geplant, berichtet das Team bei der Spendenübergabe.