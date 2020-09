Die Tafeln zeigen bei der Einfahrt in die Warburger Ortschaft einen Laserschnitt der Bonenburger Kirche mit Pfarrhaus und Zehntscheune und bei der Ortsausfahrt ein Luftbild des Ortes.

Die Laserschnitte und Bilder wurden von Oliver Kriwet und Leo Michels gestaltet. Die Tafeln verfügen über auswechselbare Bereiche, in denen die Bonenburger Vereine für ihre Feste und Veranstaltungen werben können.

Zwei Jahre über Standort und Aussehen diskutiert

Zwei Jahre lang hat der Bezirksausschuss über Standort und Aussehen der Tafeln diskutiert. In der jüngsten Sitzung war das Design dann endgültig festgelegt worden.

Mit der Umsetzung der Maßnahme war Thomas Michels von dem Bezirksausschussvorsitzenden Gerd Rose beauftragte worden. Weitere Tafeln sollen demnächst an den Ortsausfahrten Richtung Ikenhausen und Scherfede aufgestellt werden.

Am Samstag konnte Gerd Rose zum Tag der Sauberkeit viele Helfer begrüßen, die tatkräftig mit anpackten. Auch der Schützenverein machte mit und kümmerte sich um die Grünanlagen an der Gemeindehalle. Der Eggegebirgsverein, der den Tag der Sauberkeit mit ausrichtete, säuberte die Grünanlage am Stellwerk.