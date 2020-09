Ein Gang durchs Pennig-Haus

Warburg (WB). Die Abrissdiskussion rund um das Pennig-Haus ist endgültig vom Tisch. Darauf weist Nadine Smukal am Anfang der Tour hin. Denn die Warburger Denkmalstiftung, zu deren Vorstand Smukal gehört, möchte das Warburger Denkmal wieder in Schuss bringen. Am Dienstag haben die Fachleute einen Blick in das markante Gebäude gewährt.

Von Daniel Lüns