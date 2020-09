Ein „Leuchtpunkt“ in Ostwestfalen

Das Zertifikat ist von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer verliehen worden. Die Verleihung konnte Corona-bedingt nur als digitale Feier im Netz stattfinden, wie Claudia Güthoff berichtet. Das Siegel und eine entsprechende Tafel, die nun die Schule zieren wird, konnte Meinolf Klahold, Dezernent der Bezirksregierung, am Donnerstag dann persönlich der Schulleiterin überreichen.

900 Schülern an zwei Standorten

Seit Jahren bemühe sich die Sekundarschule – mit insgesamt 900 Schülern an zwei Standorten die größte im Regierungsbezirk Detmold – in den MINT-Fächern über den Unterrichtsstoff hinaus, interessante Projekte durchzuführen und an Wettbewerben teilzunehmen, erläutert Claudia Güthoff. So konnte die Sekundarschule bereits 2019 den UGO-Schulpreis mit ihrem MINT-Projekt gewinnen. Dieses verbindet gekonnt die Bereiche MINT-Bildung und Berufsorientierung miteinander. Zudem sei in der Sekundarschule das Fach Informatik bereits von Beginn an unterrichtet worden, also schon zu einem Zeitpunkt, als das Unterrichtsfach für Sekundarschulen noch nicht festgeschrieben war, wie Güthoff betont.

Auf der digitalen Karte

Erstmalig hat die Sekundarschule in diesem Jahr eine Bewerbung für das Siegel „MINT-freundliche Schule” eingereicht. Die Schule konnte die Jury von ihrem Engagement überzeugen und hat somit gleich im „ersten Anlauf“ die Auszeichnung erhalten. Naturwissenschaftliches Arbeiten, Forschen und Entdecken werde an der Schule groß geschrieben, unterstrichen Biologielehrerin Kirsten Eilbrecht und Informatiklehrer Rainer Schmitz, verantwortlich für den MINT-Bereich. Das bislang Erreichte sei nur möglich gewesen durch eine großzügige Ausstattung der Schule in den MINT-Fächern, bedanken sich Schulleitung und Lehrkräfte bei der Hansestadt. „Wir sind da gut aufgestellt“, sagt Klaus Braun, 1. Beigeordneter der Stadt.

Es gibt mittlerweile auch eine digitale Karte mit allen Schulen, die das Zertifikat besitzen. Das sogenannte Dash­board zeigt nun auch die Sekundarschule Warburg als Leuchtpunkt in Ostwestfalen.