„Regional-Star 2021“ ist das Ziel

Der 62-jährige Fleischermeister Hubert Helmes bringt mit seinem Team die Produkte direkt zu den Verbrauchern – verpackt in kleinen Gläsern, gleich zum Mitnehmen in den heimischen Rewe-Märkten. Helmes ist seit dem Start der Kooperation vor elf Jahren mit dabei. Höxters Landrat Friedhelm Spieker betonte jetzt: „Damals begann der Einzug der ersten Regionalprodukte aus dem Kreis Höxter in die Supermarktregale der heutigen Rewe-Märkte.“

Mit dieser langjährigen Kooperation bewerben sich jetzt die „Regionalmarke Kulturland“ und die beteiligten Rewe-Märkte unter dem Titel „11 Jahre, 13 Märkte, 1 Region” um den „Regional-Star 2021“. Es ist eine begehrte Auszeichnung der deutschen Fachzeitschrift „Lebensmittel Praxis“, die traditionell im Rahmen der „Grünen Woche“ in Berlin zu Beginn des Jahres vergeben wird. Ob der Kreis Höxter die Jury am Ende überzeugen kann, wird sich also in den nächsten Monaten zeigen.

„Die Kooperation zwischen den hauptsächlich aus dem Gebiet 11 der Region Nord inhabergeführten Rewe-Märkten des Kreises Höxter und den regionalen Lieferanten besteht seit 2009. Die selbstständigen Kaufleute beteiligen sich an dem Konzept je nach räumlicher Lage und Ladengröße persönlich und freiwillig. Hier gilt: Regionalität ist Individualität“, heißt es in der Bewerbung.

Dipl.-Ing. Heiko Böddeker von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis (GfW, Regionalmarke Kulturland) betont: „In der Präsentation der Produkte sind für das Thema Regionalität mit der Zeit die Produzenten selbst in den Mittelpunkt gerückt. Wenn der Kunde weiß, wer hinter dem Produkt steht, der Betrieb sogar besuchbar ist oder mit Verkostungsaktionen im Markt informiert und Nähe aufbaut – dann bekommt auch das Produkt einen Sympathie-Bonus.“

Neuer Werbefilm in Arbeit

Aufkleber, Banner, Plakate und Fotowände – alles soll die Produkte und deren Produzenten aus dem Kreis näherbringen. Böddeker: „Auch ein neuer Film über die heimischen Lieferanten ist in Arbeit und soll im Herbst in die Märkte kommen.“ Gemeinsam mit einem Filmteam aus Höxter würden die jeweiligen Lieferanten der Märkte aktuell „szenisch dargestellt und pro Markt individuell aufbereitet“. Mit dem Film und zahlreichen Bildern der Aktivitäten der letzten elf Jahre bekomme die Bewerbung ein lebendiges Profil, mit dem die Mitwirkenden in Berlin auf ein positives Votum hoffen. Der Rewe-Markt von Kaufmann Jörg Kanne in Steinheim, wo jetzt auch das Treffen der Kooperationspartner stattgefunden hat, ist für die neuerliche Auffrischung des Regals als „Testmarkt“ ausgewählt worden. „Hier kommen alle Neuerungen zuerst zum Einsatz, die dann bei den Kollegen in den anderen Märkten ergänzt werden können. Unsere Märkte sind sehr unterschiedlich. Da kann man kein Konzept überstülpen,” erklärt Gebietsmanager Ulrich Mönikes.

Starkes „Kulturland-Regal“

Von Warburg bis Steinheim über Höxter bis Bad Driburg – die 13 Märkte des Nahversorgers setzen auf eine nachhaltige Zusammenarbeit mit den Produzenten der „Regionalmarke Kulturland“. Aktuell sind 21 regionale Lieferanten mit etwa 200 verschiedenen Produkten im Sortiment vertreten. „Die Märkte verkaufen nicht nur regionale Produkte, sondern engagieren sich vor Ort und bauen über lange Jahre wirtschaftliche Existenzen mit Perspektive für regionale Produzenten auf“, erklärt Detlef Scholz, Vertriebsleiter Rewe-Region Nord, den nachhaltigen Ansatz dieser Kooperation.

„Wir sind mit unseren Produkten von Anfang an Kulturland-Partner und waren auch zum Start der Rewe-Kooperation in 2009 mit dabei“, so Hubert Helmes von der gleichnamigen Landschlachterei in Steinheim-Rolfzen. Foto: Harald Iding

Käse aus Nieheim, Obstbrände und Honig aus Bellersen, Fleischwaren aus Vörden, Rolfzen oder Borgentreich, Bier aus Warburg und Rheder – regionale Köstlichkeiten sind voll im Trend und ein wichtiges Differenzierungsmerkmal im hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel. „Wir hatten bereits 2009 die Weitsicht, im Kreis Höxter gemeinsam mit den Rewe-Märkten das Kulturland-Regal aufzubauen. Heute beneiden uns viele Regionen um diesen Vermarktungsweg“, stellt Landrat Friedhelm Spieker mit Freude fest. „Die Beständigkeit und die erfolgreiche Entwicklung der Kooperation machen uns zuversichtlich, auch mit der Bewerbung um den Regional-Star Anfang nächsten Jahres Erfolg zu haben,“ ist Spieker optimistisch. Er habe die engagierte Kooperation über seine Amtszeit stetig begleitet.

Die beteiligten Betriebe

In der Großgemeinde Bad Driburg : Bad Driburger Naturparkquelle; Bauer Peine: Obermühle Beine aus Dringenberg; Fleischerei Reitemeyer (Neuenheerse).

Beverungen: Dreiländer Egg.

Brakel: Brauerei Rheder; Feindestillerie (Edelobst, Bellersen), Imkerei Hensel (Bellersen) und „Wildhäuser Hof“ (Brakel).

Borgentreich: Bartoldus Fleisch- und Wurstwaren.

Höxter: Weserberglandimkerei Wittmann.

Nieheim: Mennes Schaukäserei.

Steinheim: Graf Metternich Quellen (Vinsebeck); Fleischerei Helmes (Rolfzen) und Hanf-Zeit aus der Kernstadt Steinheim.

Marienmünster: F. Hecker, Fleisch- und Wurstwaren (Vörden).

Warburg: Warburger Brauerei GmbH; Heil- und Mineralquellen Germete und Kartoffelhof Rose-Dunschen GbR (Daseburg).

Willebadessen: Fleischerei Adler und Mosterei Peters (beide Firmen mit Sitz in Willebadessen).