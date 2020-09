Bereits in den kommenden Wochen soll mit der Erschließung der Fläche in der Nähe zur Grundschule, zum Kindergarten und zur Sporthalle begonnen werden. Kanäle und Leitungen werden verlegt. Zunächst sollen auf einer Fläche von einem Hektar 19 Bauplätze angeboten werden, die auf bislang städtischer Fläche ausgewiesen werden. In einer zweiten Phase bis Ende 2022 könnten noch einmal 12 Bauplätze (Fläche 0,9 Hektar) hinzukommen. Diese Flächen befinden sich aber noch in Privatbesitz. Verhandlungen sollen zügig aufgenommen werden. Das gesamte Wohnquartier hätte dann 31 Baugrundstücke.

Für Walter Güntermann ist das eine gute Nachricht für den Ort, denn die Liste der potenziellen Bauherren ist lang. Für die ersten 19 Bauplätze gebe es doppelt so viele Interessenten. In der Mehrzahl seien das Ossendorfer Familien, berichtet er. „Wir sind in Zugzwang“, sagt der Ortsvorsteher.

Ossendorf sei aufgrund seiner guten Lage auch bei Neubürgern beliebt. Städtische Bauplätze gebe es im Ort nicht mehr, nachdem die Parzellen im Gebiet An den Bruchgärten nahe der B 7 bereits nach kürzester Zeit vermarktet worden waren.

Das Bauland soll den Interessierten nun schnell angeboten werden. Walter Güntermann schätzt, dass sich der Preis pro Quadratmeter um 45 Euro bewegen werde. Entscheiden müsse das aber natürlich der Rat. Die neuen Parzellen werden etwa 650 bis 700 Quadratmeter groß sein.

Bei Art der Bebauung werden den neuen Besitzern relativ viele Freiheiten gelassen. „Das war der große Wunsch der Bewerber“, berichtet der Ortsvorsteher. So könnten dort Einzel- oder Doppelhäuser in offener Bauweise errichtet werden. Die Geschosshöhe ist auf maximal zwei (8,50 Meter) begrenzt, pro Gebäude darf es maximal zwei Wohneinheiten geben. Bei der Ausrichtung und Positionierung der Häuser auf dem Grundstück gibt es keine speziellen Vorgaben. 40 Prozent der Grundstücke dürfen überbaut werden. Auf Anregung des Ausschusses wird noch geprüft, ob nicht aus Sicherheitsgründen Sichtdreiecke an den Ein- und Ausfahrten entstehen könnten.

Zum neuen Baugebiet, welches die älteren Ossendorfer auch unter der Flurbezeichnung „Kleine Worth“ kennen, gehören in Zukunft auch neue Erschließungswege und Regenrückhalteeinrichtungen pro Grundstück, um die Kanäle bei Starkregen zu entlasten. Die neuen Grundstückseigentümer werden unterstützt, damit sie sich den Bau der Staueinrichtungen leisten können. Ein ursprünglich geplanter unterirdischer Löschwassertank wird nicht mehr benötigt. Das Trinkwassernetz wird so erweitert, dass die Feuerwehr keine Einwände hatte.