Das erste Haus am Platze

Erbaut im 17. Jahrhundert

Erbaut wurde das Haus, in dem über Jahrzehnte das Hotel zum Desenberg untergebracht war, im Kern durch den Kaufmann Tilo Möller und seine Ehefrau Catharina Vilter bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Wappen der beiden Familien waren über der Eingangstür des Hauses eingemeißelt.

Der Türbogen mit diesem Wappen ist heute noch im Schalterraum der Vereinigten Volksbank zu sehen. Zum Hotel wurde es, insbesondere in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehrfach umgebaut, erweitert und verändert, dann im 19. Jahrhundert.

Reisetagebuch der Fürstin

In den frühen Jahren des Betriebs, genauer gesagt in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 1817, hatte hier die Fürstin Pauline zur Lippe Station gemacht. Mit Speis und Trank war die Regentin, so schreibt sie in ihrem Reisetagebuch, durchaus einverstanden. Kritisch bemerkte sie allerdings: „(…) und ach! Mein Bette! Eine Hängematte von Korbgeflechte, woraus man das mulstrige Stroh herausgeworfen hatte.“

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wurde dann aus der Gaststätte mit Übernachtungsmöglichkeit ein renommiertes Hotel. 1837 übernahm es der aus Paderborn stammende Gastwirt Heinrich Bracht. 1849 waren in seinem Betrieb zwei Kellner, zwei Kutscher, zwei Köchinnen, drei Mägde und drei Knechte beschäftigt. Die Witwe von Bracht verkaufte das Hotel 1852 an August Köhne, der bis zu seinem Tode am 12. September 1876 Inhaber war.

Mittelpunkt des öffentlichen Lebens

Köhne, der vorher als Gutsverwalter für die Familie von Kanne tätig gewesen war, erwarb eine weitere angrenzende Immobilie und rundete so das Hotelgrundstück ab, das sich mit allen Wirtschaftsgebäuden bis zur Unterstraße erstreckte und an die heutige Desenberggasse grenzte.

Unter Köhnes Führung war das Hotel schon bald ein Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in Warburg geworden. Nebenbei bemerkt: Dorothea Köhne, eine der Töchter, schloss 1883 in Warburg mit dem Juristen Dr. Georg Brüning, der als Regierungsassessor auch in Warburg tätig gewesen war, den Bund fürs Leben. Brüning war bereits im Jahr zuvor zum Bürgermeister von Beuthen im damaligen Oberschlesien gewählt worden und blieb dort 36 erfolgreiche Jahre im Amt.

Mit der Kutsche abgeholt

August Köhnes Tochter Sophie (1848-1912) erbte das Hotel und brachte es in die Ehe mit dem Landwirt Wilhelm Böttrich (1835-1891) ein. Vorträge, Versammlungen, Konzerte, Bälle, Familienfeiern und der alljährliche Abiturientenkommers zum Beispiel fanden in den Räumen des Hauses an der Langen Straße, der heutigen Hauptstraße, statt.

Mit der Kutsche, die auf dem Foto abgebildet sein dürfte, wurden auswärtige Gäste vom Bahnhof abgeholt beziehungsweise zum Bahnhof gebracht. Nach dem Tod von Wilhelm Böttrich wurde das Hotel zunächst an Wilhelm Struve verpachtet, der es im Oktober 1903 dann käuflich erwarb. 1929 verfügte das Hotel über 20 Betten und warb mit Zentralheizung, Bad und Saal.

Heinrich Lübke zu Besuch

Einer der prominenten Gäste des Hotels in der Nachkriegszeit war der Festredner der ersten Oktoberwoche im Jahre 1949, der damalige nordrhein-westfälische Landwirtschaftsminister und spätere Bundespräsident Heinrich Lübke. 1957 gab die Familie Struve das Hotel auf.

Eine GmbH hielt den Betrieb aufrecht, Pächter war der Gastwirt Künemund. 1975 erwarb die Spar- und Darlehnskasse Warburg die Immobilie. Im Juli 1980 wurde das Haus nach längerer öffentlicher Diskussion abgerissen, an seiner Stelle entstand das heutige Bankgebäude.

