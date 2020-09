Wilde Verfolgungsfahrt endet im Maisfeld

Der unbekannte Fahrer, der mit einem silbernen VW Golf Kombi auf der Bundesstraße aus Kassel in Richtung Warburg unterwegs war, wollte sich nach Angaben der Kreispolizeibehörde Höxter einer Routinekontrolle der nordhessischen Polizei entziehen und drückte aufs Gas. Der Mann war einer Streifenwagenbesatzung offenbar aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. „Mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtete der Fahrer, raste auf der B 7 weiter in Richtung Warburg und gefährdete dabei ganz erheblich andere Verkehrsteilnehmer“, berichtet Polizeisprecher Jörg Niggemann auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES. Streifenwagen aus Nordhessen nahmen über die Landesgrenze hinweg die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Weitere Streifenwagen der Kreispolizeibehörde Höxter wurden hinzugezogen. Mehrere Versuche, den Flüchtigen anzuhalten, misslangen. Der Mann überfuhr bei seiner Flucht jedes Anhaltesignal.

Streifenwagen gerammt

Die rasante Verfolgungsjagd durch Warburg, Scherfede und Bonenburg endete schließlich in einem Maisfeld an der Hüssenbergstraße in Eissen. Beim Versuch, den Flüchtigen einzuholen, stieß ein Streifenwagen aus Nordhessen dort mit dem VW Golf Kombi zusammen. Das Fluchtauto krachte ins Maisfeld. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Der Fahrer des VW Golf Kombi flüchtete zu Fuß in das Feld. Die Polizisten versuchten wohl, den Mann einzukesseln. Sie umstellten nach Augenzeugenberichten das Feld und setzten Scheinwerfer ein. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera kam laut Kreispolizeibehörde Höxter ebenfalls zum Einsatz. Dem unbekannten Fahrer gelang jedoch die Flucht. „Es gibt einige konkrete Hinweise auf den mutmaßlichen Fahrer, denen wir nun nachgehen werden“, berichtet Polizeisprecher Jörg Niggemann.

Viele Fragen offen

Nach Informationen dieser Zeitung soll der Gesuchte seinen Wohnsitz im Kreis Höxter haben. Der Fall wirft für die Polizei derzeit noch viele Fragen auf: Warum flüchtete der Mann vor der Polizei? Waren vielleicht Drogen im Spiel? Saßen in der Nacht noch andere Personen mit im Auto?

Die Kreispolizeibehörde Höxter will und kann auf diese Fragen aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Antworten geben. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir zu diesem Fall keine weiteren Angaben machen. Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn ermitteln noch“, erklärt Polizeisprecher Jörg Niggemann.