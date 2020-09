Warburg (WB). In Warburg ist in der Nacht zu Sonntag ein Betrunkener auf einen Baukran geklettert. Der 21-jährige Warburger war von der Besatzung eines Streifenwagens dabei beobachtet worden, wie er in etwa 18 Meter Höhe auf dem Kran herumkletterte.

Von Westfalen-Blatt