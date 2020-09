Kreis Höxter (WB/vah). Die Zahl der Menschen, die im Kreis Höxter nachweislich aktiv mit dem Corona-Virus infiziert sind, ist am Samstag gefallen. Am Freitag meldete das Kreisgesundheitsamt neu aktiv Infizierte. Am Samstag waren es noch sieben.

Von Westfalen-Blatt