„Ich habe fast alle materiellen Dinge in meinem Heimatland zurücklassen müssen und habe mich anfangs fremd und einsam in Deutschland gefühlt“, berichtet sie. Erst vor einem Jahr kam die junge Afghanin mit ihrer Familie nach Deutschland. Hier hat sie ihr Interesse für Kunst entdeckt und mit dem Malen begonnen „um meine Situation besser verarbeiten zu können“, wie sie sagt. „Indem ich Farbe auf die Leinwand bringe, kann ich Stress und Sorgen vergessen. Es macht mich jedes Mal sehr glücklich, ein Bild fertigzustellen.“ Und jetzt freut sich die Schülerin über die Gelegenheit, ihre Bilder in der Begegnungsstätte des Vereins „Zweite Heimat“ auch anderen zeigen zu können.

Bilderwechsel

Viel länger als ursprünglich vorgesehen hatte das blaue Mandala im Fenster der „Zweiten Heimat“ den Passanten entgegen geleuchtet. Wegen der Corona bedingten Schließung des Cafés war die Bilderausstellung „Vielfalt“ von Monika Tartsch zunächst auf unbestimmte Zeit verlängert worden. So konnte die Ausstellung nach der Wiedereröffnung dann auch wieder besucht werden, was einige Interessierte gerne nutzten. Und jetzt war Bilderwechsel angesagt.

Entsprechend dem Hygienekonzept konnte das Ende der Ausstellung von Monika Tartsch nur im ganz kleinen Kreis begangen werden. Und Sanas Bilder wurden sogar ganz ohne Publikum zum ersten Mal präsentiert. Sie können jedoch in den nächsten Wochen immer während der Caféöffnungszeiten besichtigt werden. „Jedes meiner Bilder hat eine eigene Bedeutung, jedoch möchte ich sie nicht erklären. Jeder soll selbst schauen, was er in den Bildern sieht und wie er sie interpretiert“, berichtet die Schülerin.

Öffnungszeiten

In der Begegnungsstätte „Zweite Heimat“, hat das Café unter Corona-Auflagen geöffnet – und zwar mittwochs, donnerstags, freitags von 16 bis 18.30 Uhr und samstags von 12 bis 14.30 Uhr.