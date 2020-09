Ein Stück Gemeinschaft wiederfinden

Das Motto war in diesem Jahr „Pray. Trust. Go!“ (Bete, Glaube, Gehe), und in diesem Sinne startete die Band das Vorprogramm mit dem Song „Way Maker“. „Darin geht es um Jesus, der als Wegbereiter vorangeschritten ist“, erklärte Sängerin Maria Löblein. Ihre Kollegin Maren Hanswillemenke ergänzte: „Man soll mutig sein und seinen Weg finden.“

Die beiden jungen Frauen waren wie auch Theresa Bartz, Julia Liemke und Marius Beule bereits am Donnerstag nach Hardehausen gekommen, um die deutsch- und englischsprachigen Songs, die sie für das Programm vorbereitet hatten, gemeinsam einzustudieren. In früheren Jahren umfasste ihre Band mehr als zehn Mitglieder, doch in Corona-Zeiten wurde diese vorsichtshalber abgespeckt.

„Young Mission“ in Hardehausen 1/21 Foto: Verena Schäfers-Michels

Die strengen Hygienemaßnahmen waren überall auf dem Gelände zu spüren. Am Eingang stand ein Spender mit Desinfektionsmittel, für alle wurden dunkelrote Gesichtsmasken aus Stoff mit dem „Young Mission“-Logo verteilt, aber viele trugen ihre eigenen Exemplare. Jede Sitzbank auf dem Platz war beschriftet und einer Farbgruppe zugeordnet.

Wünsche, Träume und Ängste

Maximilian Welticke (21) aus Paderborn und Marie Nübel (21) aus Bochum gehören zu Gruppe Schwarz. Das Bilden von Bezugsgruppen von bis zu zehn Personen war Pflicht, um die Aktion durchführen zu können. Abstand halten, Maske tragen, das stört die beiden nicht. Sie haben seit dem Weltjugendtag in Polen 2016 fast an jedem „Young Mission“-Treffen teilgenommen, sind beide im Katecheseteam, das das Programm vorbereitet hatte und moderierte. Auch sie genießen das Zusammentreffen. „Mir hat die Atmosphäre auf Anhieb gut gefallen. Hier treffen wir viele junge Leute“, sagte Marie Nübel. „Auch diesmal wollen wir das Gemeinschaftserlebnis so authentisch wie möglich machen.“ „Das Wetter ist top, wie immer“, freute sich Maximilian Welticke, der am späteren Abend Zitate von jungen Leuten vertonte, die im Vorfeld online geschrieben haben, welche Wünsche, Träume und Ängste sie haben.

„Die Resonanz war gut“

Zusätzlich sind diese Äußerungen auf der Bühne, die hinter der Kirche aufgebaut wurde, als Powerpoint-Präsentation zu lesen: „Es wäre schön, wenn die Kirche lockerer gestaltet wäre und nicht so verklemmt“, oder: „Ich wünschte, es wäre Frieden überall auf der Welt“, oder auch: „Ich möchte die Welt bereisen.“

„Young Mission“ verbindet junge Christen auf moderne, lockere Art. Hier können sich Gleichgesinnte seit dem ersten Treffen 2014 – infolge des Weltjugendtages in Rio de Janeiro 2013 entstanden – zweimal jährlich austauschen. Im März gab es „Young Mission“ aufgrund der Umstände nur digital, und obwohl die jungen Leute gut vernetzt sind, war dieses Erlebnis unbefriedigend. „Die Resonanz war gut“, hat Diözesanjugendpfarrer Stephan Schröder erlebt, „aber sie ist kein Ersatz für die reale Begegnung.“

Farben am Lagerfeuer

Nun konnten am Freitag und am Samstag gleich zwei Gruppen von rund 90 jungen Christen unter freiem Himmel erleben, wie Schröder die „Young Mission“-Kerze entzündete und das Orgateam das Licht an die anderen Teilnehmer weitergab, die Reihen von Kerzen entzündete und der Hof von Kerzenschein – dem Symbol des Lebens – erleuchtet wurde. Nach Minuten des Innehaltens und Nachdenkens feierten die Kleingruppen nach Farben am Lagerfeuer weiter, um am Sonntagmorgen noch einmal in einer Freiluftmesse zum Abschluss zusammenzufinden.