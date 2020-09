Großes Vertrauen der Menschen

„Auf dieses Ergebnis kann Michael Stickeln stolz sein“, freuten sich seine CDU-Parteifreunde am Wahlabend in der Parteizentrale in Höxter. Erstmals ist nach der kommunalen Neugliederung 1975 ein Politiker aus dem ehemaligen Kreis Warburg Landrat in Höxter geworden. „Ein Ergebnis von mehr als 70 Prozent bedeutet ein großes Vertrauen der Menschen, eine besondere Verpflichtung und ein Ansporn für mich“, sagte Michael Stickeln bewegt. Er freue sich auf die Aufgabe. Für ihn gebe es keinen Nord- und keinen Südkreis, Er sagt: „Wir sind ein Kreis Höxter“. Er wolle auf alle Parteien im Kreistag zugehen, um eine gute Zusammenarbeit hinzubekommen.

SPD-Landratskandidat Helmut Lensdorf wählt mit Tochter Loreen im Wahllokal im Heimatdorf Kollerbeck. Foto: Timo Gemmeke

Bei den 150 Terminen im Wahlkampf habe er viele großartige Projekte und viele interessante Menschen kennen gelernt, die etwas für ihren Ort tun wollten. Genau wie er, identifizierten sich viele Menschen mit ihrer Heimat. Der Wahlkampf zu Corona-Zeiten sei anders, laufe oft stark über soziale Medien, aber der persönliche Kontakt zu den Wählern sei durch nichts zu ersetzen. „Die Bürgerinnen und Bürger wollten den Kandidaten und die Nähe zu den Bewerbern“, sagte Stickeln.

Lensdorf enttäuscht über den Sturzflug der SPD

Des einen Freud ist des anderen Leid: SPD-Landratskandidat Helmut Lensdorf war die Enttäuschung über sein Abschneiden und den Sturzflug der SPD anzusehen. „Ich gratuliere Michael Stickeln zu seinem Wahlsieg. Wir liegen unter dem Spektrum, was wir erwartet haben“, so der SPD-Kreisvorsitzende. Für die SPD sei das ein schwieriger Wahlkampf gewesen: Negativer Bundestrend, die innerparteiliche Neuausrichtung auf Kreisebene, der Corona-Wahlkampf mit wenigen öffentlichen Auftrittsmöglichkeiten. Zudem seien die Grünen ein starker Mitbewerber. „Wir haben bei der Landratsfrage bewusst keine Bündnisse mit anderen Parteien gesucht, weil wir unser eigenes Profil als SPD schärfen wollten. Man habe den Slogan „Das Neue machen“ wohl nicht ausreichend erklärt. Inhaltlich stark sei man beim Thema Mobilität gewesen.

Kommentar von Michael Robrecht

Das muss man erst einmal schaffen: 73 Prozent als neuer Kandidat bei der Landratswahl! Michael Stickeln ist das gelungen. Er hat – wie schon als Warburger Bürgermeister – ein Rekordergebnis geholt. Das zeigt, dass man auch heute als bekennender CDU-Mann erfolgreich sein kann, wenn man einen klaren Kompass hat und mit den Menschen kann. Stickeln ist ein nahbarer Politiker. Er hört zu, nimmt Themen ernst. Mit so einem Ergebnis kann er motiviert arbeiten. Für die SPD war wieder nichts zu holen. Die Grünen haben sie eingeholt. Eine linke Mehrheit? Im Kreis Höxter kein Thema.